Rize'de 283 köy yolu, kardan kapandı

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Yalçın ŞAHİNAbdullah UZUN/ RİZE, (DHA)RİZE'de kar yağışı etkili olurken, 12 ilçede 283 köy yolu, ulaşıma kapandı. Ekipler, iş makineleriyle yolları açmaya çalışıyor.

Kentte etkili olan kar yağışı, yükseklerdeki köylerin yanı sıra iç kesimleri de beyaza bürüdü. Gece şiddetini artıran yağış sonrası kar kalınlığı, yer yer 1 metreyi geçti. 12 ilçede 283 köy yolu da ulaşıma kapandı. Rize Valiliği'nce alınan kararla eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İl Özel İdaresi ekipleri, 73 kişilik personelle yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışıyla güzel manzaralar da ortaya çıktı.DHA-Genel Türkiye-Rize Yalçın ŞAHİN-Abdullah UZUN

2021-12-23 10:01:42



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