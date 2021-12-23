Rize'de eğitime 1 gün daha ara verildi

Rize merkez ve ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi.

Rize Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan aralıklarla devam eden kar yağışı ve meteorolojiden alınan son tahminlere göre gece saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden; hava şartlarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Bu süre zaafında engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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