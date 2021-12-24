Kaçkarlar'da Heliski heyecanı 15 Ocak’ta başlıyor

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında gösterilen 'Helikayak' dünyaca bilinen adı ile 'Heliski', 15 Ocak’ta Kaçkar Dağları'nda başlıyor.

Kaçkar Dağları'nda 16 yıldır Heliski heyecanı yaşanıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcuların Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na gelerek helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış kayak parkurlarının zirvelerine helikopterle bırakılması ile yapılıyor. Kayakçılar parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Kaçkarlar Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor.



Güvenlik had safhada

Helikayak, dışarıdan görülenin aksine ciddi bir güvenlik ve izin süreci gerektiriyor. Türkiye'de bu sporun yapılabilmesi için organizasyon firmaları Rize ve Artvin Valilikleri, Genel Kurmay Başkanlığı, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, Yaban Hayatı Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli birçok izni almak zorunda. Uçuşlar öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçuş rotaları belirlenip izinler veriliyor. Etkinlikle görev alacak pilotlar özel eğitimlerden geçiriliyor. Sporculara ise yerleşim dışında hayatta kalma, kış şartlarında hayatta kalma eğitimleri veriliyor. Sporcular parkurda kendi aralarında iletişim kurabilecekleri telsizler, uydu telefonları, yerlerinin tespit edilebilmesi için GPRS vericileri ve haritalarla donatılıyor. Sporcular ayrıca çığ risklerine karşı sırtlarında airbag çantaları ile kayıyorlar.

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