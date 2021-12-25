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Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan restoran yangını paniğe neden oldu Çıkan yangında restoran yanarak kül olurken, alevler güçlükle kontrol altına alındı

İHA

Rize'nin Ardeşen ilçesinde çıkan restoran yangını paniğe neden oldu Çıkan yangında restoran yanarak kül olurken, alevler güçlükle kontrol altına alındı

Rize’nin Ardeşen ilçe merkezinde bugün öğle saatlerinde bir restoranın çatı katında çıkan yangın büyüyerek tüm restoranı sardı. Çıkan yangında restoran yanarak kül olurken, alevler güçlükle kontrol altına alındı
Alınan bilgiye göre, ilçenin Merkez mahallesi Sahil caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde bir restoranın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek restoranın tamamını sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürerken alevlerin bitişikteki binalara sıçramaması için önlem alındı. Uzun uğraşlar sonrasında yangın
kontrol altına alınırken, restoran tamamen yanarak kül oldu. Vatandaşlar yangını ve söndürme çalışmalarını korku ve panik içinde izlerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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