FormuLaz heyecanını kış mevsimine taşıdılar Kardan yeni temizlenen yolda tahta arabalarla yarıştılar

Tahta arabasını alan kara aldırış etmeden yarışmak için Tunca Beldesi’nin yolunu tuttu. Rize’nin Ardeşen ilçesinde her yıl Ağustos ayında düzenlenen ve ününü ülke dışına kadar çıkaran, adına Formula yarışlarından esinlenerek alan Redbull FormuLaz tahta araba yarışlarının aynısı bu yıl kışın da düzenlendi.

2021 yılını geride bırakacağımız şu günlerde soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeyen tahta araba tutkunları Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde toplandı. Yoğun kar yağışının ardından yolların henüz yeni açıldığı Tunca Beldesi’ne karda tahta araba yarışları yapıldı. Tutkuyu gelenek haline getiren Tunca Beldesi sakinleri hafta sonunu yarışarak geçirdi. Yarışların düzenlendiği Selamet Tepesi mevkiinde bir araya gelen yarışçılar kar üstünde yarış tutkusunu adrenalin ile birlikte yaşadı.



“FormuLaz ile çocukların hayali gerçekleşmiş oldu”

FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül yaptığı açıklamada “Günümüz teknolojisinde bilgisayar ve tabletler olunca tahta araba kültürü unutulmuştu. 2009 yılında bunu yarış haline getirdik. Belediye Başkanımız Ahmet Naci Aytemiz’in desteği ile birlikte yarışlarımızı ulusal düzeyde duyurduk. Artık her çocuğun da hayali gerçekleşmiş oldu” dedi.



“Yarışçıların kara lastik ve kıl çorabı giymesi zorunlu”

FormuLaz tahta arabaların özelliklerinin altını çizen Gül “Arabaların uzunluğu 170 genişliği ise 70 santimdir. Tahta ve ahşap dışında metal aksam kullanılmayacak. Yarışçıların da kara lastik ve kıl çorabı kullanılması zorunlu. Yarışlarda muayene istasyonu kurduk ve burada geçtikten sonra yarışa katılabiliyor. Her yıl 1520 araç muayeneden geçemeyerek yarışlara katılamıyor” ifadelerini kullandı.



“Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz”

Yarışları tüm dünyaya duyurmak istediklerini ifade eden FormuLaz Derneği Başkanı Murat Gül “Yarışlarımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Yarışlarda arabaları her yarışçı kendisi yapıyor. Başkalarının araçlarıyla yarışılmıyor. Aslında yarış araba yapımından itibaren başlıyor. Kendine özgü kullanılan malzemeler ve taktikler var” açıklamasında bulundu.



“Yarışları kışın da yapmayı düşünüyoruz”

Başkan Gül, “Ağustos ayında yapıyorduk her yıl. Baktık ki kış mevsiminde etkinlik yapalım düşüncesi bizleri bugün burada olmamıza ve yarışları kışın da yapmamız gerektiğini hissettirdi. Kışın yapılan yarışlar daha adrenalin dolu oluyor” dedi.

Yarışçılar yarış sonrası ateş etrafında tulum eşliğinde horon oynayarak gönüllerince bir gün geçirmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.