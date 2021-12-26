Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 10 önde tamamladı



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Boldrin’in vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

32. dakikada Umar’ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Pohjanpalo'nun pasında Boldrin şutunu çekti, ancak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada ceza sahası içinde Selim’in müdahalesiyle Figueiredo yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Maxim topu ağlara gönderdi. 01



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Tarık x, Holmen x, Selim x, Gökhan Gönül xx, Cemali, Yasin Pehlivan x, Djokovic x, Boldrin xx, Umar xx, Sabo x, Pohjanpalo xx

Yedekler: Ronaldo, Deniz, Emir Han, Gökhan Akkan, Vezir, Zafer, Seyfettin, Alberk, Güvenç, Eren

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Toşca xx, Halil İbrahim xx, Caulker xx, Kitsiou xx, Furkan Soyalp xx, Doğan Erdoğan xx, Maxim xxx, Muhammet Demir xx, Figueiredo xx

Yedekler: Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Messaoudi, Cihan, Merkel, Mustafa Burak Bozan, Enver Cenk Şahin, Berke Gürbüz, Dicko

Teknik direktör: Erol Bulut

Gol: Maxim (dk. 43 pen.) (Gaziantep FK)

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