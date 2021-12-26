Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Gaziantep FK: 1 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırladı. Karşılaşma konuk takımın 10 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Gökhan Gönül’ün ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sabo’nun şutunda meşin yuvarlak az fark auta çıktı.

74. dakikada Gaziantep ceza sahasında oluşan karambolde ceza sahasının dışında topla buluşan Umar’ın sol çaprazdan şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

81. dakikada Boldrin’in pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Pohjanpalo’nun şutu az farkla üstten auta çıktı.



Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Tarık x, Holmen x (Emir Han dk. 66 x), Selim x, Gökhan Gönül x, Cemali (Alberk dk. 78 x), Yasin Pehlivan x (Deniz dk. 46 x), Djokovic x (Eren dk. 90+1 ?), Boldrin x, Umar x, Sabo x, Pohjanpalo x

Yedekler: Ronaldo, Gökhan Akkan, Vezir, Zafer, Seyfettin, Güvenç

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Gaziantep FK: Günay xx, Djilobodji xx, Toşca xx, Halil İbrahim xx, Caulker xx, Kitsiou xx, Furkan Soyalp xx (Merkel dk. 63 x), Doğan Erdoğan xx, Maxim xxx (Oğuz Ceylan dk. 89 ?), Muhammet Demir xx, Figueiredo xx (Dicko dk. 72 x)

Yedekler: Ulaş Zengin, Ertuğrul Ersoy, Messaoudi, Cihan, Mustafa Burak Bozan, Enver Cenk Şahin, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Maxim (dk. 43 pen.) (Gaziantep FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.