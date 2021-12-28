Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´de ilk yarının sona ermesinin ardından ara vermeden ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig´de ilk yarıyı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi ile 17´nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı, top kapma çalışması ile sürdü. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2021-12-28 19:33:42



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