Rize'de esnafın tilkilerle sohbeti herkesi güldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de esnafın tilkilerle sohbeti herkesi güldürdü

İHA

Rize'de esnafın tilkilerle sohbeti herkesi güldürdü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 tilkiyi besleyen turizm işletmecisinin tilkilerle diyaloğu görenleri tebessüm ettirdi.
Olay ilçeye bağlı Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiindeki bir kafede meydana geldi. Aç kalınca işletmesine gelen 2 tilkiyi beslemeye başlayan Hasan Osmanoğlu isimli işletmeci ile tilkiler arasında bir bağ oluştu. İşletmeci Osmanoğlu’nun sucuk, köfte ve ekmek ile beslediği tilkiler bir zaman sonra insanlardan kaçmamaya başladı. Osmanoğlu da beslediği tilkiye Pamuk ve Boncuk isimlerini verdi. Tilkilerle sohbet ederken “Biri bir masada, diğeri öbür masada. Siz kimden izin aldınız da buraya çıktınız? Siz izin aldınız mı? Ben kime diyorum? Sen benden izin aldın mı? Bırak elmayı, elma serttir. Boncuk, çay içer misin? Kahve mi yapayım, çay mı yapayım?" şeklinde ifadeler de kullanan Osmanoğlu o anları kayıt altına aldı.
Anbean kaydedilen o görüntüler ise görenleri tebessüm ettirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Sınıf başkanlığını kazanırsam valiyi sınıfa getireceğim" dedi, kazanınca Vali Çeber sınıfı ziyarete geldi
YEREL HABERLER "Sınıf başkanlığını kazanırsam valiyi sınıfa ...
Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Rize Artvin Havalimanı’nın pisti uçuşlara artık hazır Rize Valisi Kemal Çeber: "Alt yapı çalışmaları bitti; Üst yapıda da yüzde 80’leri geçtik" "İnşallah Mart sonu Nisan başı gibi de havalimanımızdaki bütün işlemleri de bitirmeyi ümit ediyoruz"
YEREL HABERLER Rize Artvin Havalimanı’nın pisti uçuşlara artık ...
Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır´ı maçlarımıza istemiyorum
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Başkanı Kıran: Cüneyt Çakır´ı ...
Tahir Kıran: "İkinci yarıda çok değişik şeyler olacak" Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: "Cüneyt Çakır’ı ben hiçbir maçımda istemiyorum" "Şu performansla Bolasie’yi bu takımda tutmam"
YEREL HABERLER Tahir Kıran: "İkinci yarıda çok değişik şeyler ...
Üniversite öğrencileri Rize-Artvin Havalimanı inşaatını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri Rize-Artvin Havalimanı ...
Kafesine gelen tilkileri besledi; görüntüler sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Kafesine gelen tilkileri besledi; görüntüler sosyal ...
Müşteri olarak girdiği kafeteryada laptop ve cep telefonu çaldı Kafeteryadaki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Müşteri olarak girdiği kafeteryada laptop ve cep ...
Çaykur Rizespor´da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Çaykur Rizespor´da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor´da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
Selim Ay ve Gökhan Akkan ile yeniden sözleşme imzalandı
YEREL HABERLER Selim Ay ve Gökhan Akkan ile yeniden sözleşme ...
Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nda Mutlucan Zavotçu dönemi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı'nda Mutlucan ...
Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımının başına Mutlucan Zavotçu getirildi
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor da Mutlucan Zavotçu dönemi Çaykur ...
Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
YEREL HABERLER Eşini öldürüp, aynı silahla intihar etmiş
Vakaların en fazla arttığı Rize´de `rehavet´ tepkisi
YEREL HABERLER Vakaların en fazla arttığı Rize´de `rehavet´ tepkisi
Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımı Teknik Direktörü ile yolları ayırma kararı aldı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor Kadın Futbol takımı Teknik Direktörü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.