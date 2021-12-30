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Karadeniz´de yılbaşı tatili için doğa otellerine ilgi

DHA

Karadeniz´de yılbaşı tatili için doğa otellerine ilgi


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA) - YENİ yılı doğayla baş başa karşılamak isteyenler, Karadeniz'deki doğa otelleri ve bungalovlara akın etti. Bölgedeki konaklama tesisleri büyük oranda doldu.
Karadeniz Bölgesi yılbaşı tatilini doğayla baş başa geçirmek isteyenlerin adresi oldu. Bölgeye gelen tatilciler, yayla ve vadilerdeki otel, pansiyon ve bungalovları doldurdu. Karla kaplı yaylalarda yürüyüş yapıp, yöresel lezzetlerin tadına bakan tatilciler, yeni yılı karşılamaya hazırlanıyor. Trabzon'da Uzungöl Turizm Merkezi ile Gümüşhane'deki Zigana Kayak Merkezi, Rize'de Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası ile İkizdere ve Fındıklı ilçesi Arılı Vadileri de en çok tercih edilen yerler oldu. 
Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Genel Sekreteri Gülden Değer Çakıcıer, kış döneminin turizm için düşük bir sezon olmasına rağmen Karadeniz Bölgesi´nde bunun aksi bir durum yaşandığını söyledi. Çakıcıer, "Yılbaşı tatili için bölgeye yoğun bir ilgi var. Tesislerimiz şu anda yüzde 80 doluluk oranına ulaştı. Misafirlerin ilk tercihi doğa içerisinde ve sessiz olması nedeniyle bungalovlar oluyor. Bizim doğamız her zaman bakir, sadece kış sezonunda renk değişikliği oluyor. Yazın gördüğümüz güzellikler kışın ayrı bir görsellikle karşımıza çıkıyor" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2021-12-30 11:05:04

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