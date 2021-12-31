Dev çay bardağı ışıklandırıldı, ortaya renkli görüntüler çıktı

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

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Rize’de yapımı devam eden 22 metrelik dev çay bardağı ışıklandırılmaya başlayınca ortaya rengarenk bir görüntü çıktı.

Rize’de yapımı devam eden Çay Çarşısı’nın içerisinde bulunan devasa çay bardağının ışıkları takılmaya başladı. 2022 yılına saatler kala ışıkları yakılan devasa çay bardağı havanın kararmasıyla vatandaşlar tarafından da sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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