Rize'de köpük partisi ve horon ile yeni yıl kutlaması 



Rukiye MEYECİ/ FINDIKLI (Rize), (DHA)RİZE´nin Fındıklı ilçesindeki parkta dün gece toplananlar, yeni yılı köpük partisi ve horon ile karşıladı.

Hayati Aykut Parkı´ndaki yeni yıl kutlamalarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Yeni yıla saniyeler kala ilçe halkı, köpükler eşliğinde hep bir ağızdan geri sayım yaptı. Kimi tulum eşliğinde horon oynarken, kimi de söylenen şarkılara eşlik ederek, yeni yıla girdi. Kutlamalar, geç saatlere kadar devam etti. DHA-Genel Türkiye-Rize / Fındıklı Rukiye MEYVECİ

2022-01-01 13:59:49



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