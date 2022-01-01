Otomobille çarpışıp dereye uçan tur minibüsündeki 7 kişi yaralandı

Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, otomobille çarpışarak dereye uçan tur minibüsündeki 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında ilçenin Şenyuva köyü mevkisinde meydana geldi. Recep Yılmaz yönetimindeki 53 AAZ 629 plakalı tur minibüsü, karşı yönden gelen Kerem Yıldırım yönetimindeki 52 ACK 398 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından tur minibüsü 6 metre yüksekten dereye uçtu. Kazada minibüsteki 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılara, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, müdahalede bulundu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza yapan minibüs ise bulunduğu yerden vinç yardımıyla alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ
2022-01-01 19:39:00
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