Ayder Yaylası´nda karavan devrildi: 1 yaralı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Arzu ERBAŞ/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)RİZE'de Ayder Yaylası'nda kar ve buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda devrilen karavandaki 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası´nda öğle saatlerinde meydana geldi. Nedrullah Özdemir'in kullandığı 16 AKU 590 plakalı minibüs karavan, kar yağışı sonrası buzlanmanın da etkisiyle kaydı. Devrildikten sonra da kayan karavan, kaldırım ve elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü yara almazken, eşi Melahat Özdemir yaralandı. Yaralı Özdemir, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Karavan da bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ

2022-01-02 17:18:10



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