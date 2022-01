Havalimanı bu yıl hizmete girmesi beklenen kentin en gözde okulu Sivil Havacılık Lisesi oldu Okul Ulaştırma Hizmetleri ve Uçak Bakım bölümlerinde öğrenci yetiştiriyor

RizeArtvin Havalimanı projesiyle birlikte Rize’nin gözde okulu Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Rize’nin Pazar ilçesinde yapımı devam eden RizeArtvin Havalimanı ile açılacak istihdam alanı şehrin vatandaşlarını da heyecanlandırdı. Deniz dolgusuna yapılacak proje, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak isteyen veliler için de ayrıca bir ilgi odağı oldu. Öyle ki Pazar ilçesinde 2018 yılında hizmete giren Şehit Murat Naiboğlu Sivil Havacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi velilerin ve öğrencilerin gözde okulu haline geldi.

Toplamda 268 öğrencisi olan okul, bünyesindeki Ulaştırma Hizmetleri ve Uçak Bakım bölümlerinde öğrenci yetiştiriyor. Okul öğrencilerin tercihlerine göre Ulaştırma Hizmetleri alanında Lojistik Dalı, Uçak Bakım alanında ise Uçak Gövde Motor Dalı ve Uçak Elektroniği Dalı’nda hizmete açıldı.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin okulu sevdiğinin altını çizen Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, “Bu okulumuzda toplamda 268 öğrencimiz eğitim öğretim görmektedir. Okulumuz hem sınavlı hem de sınavsız olarak öğrenci almaktadır. Ulaştırma hizmetleri alanında ve lojistik alanları altında eğitim öğretim vermekteyiz. Uçak bakım alanında da uçak gövde motor ve uçak elektroniği dalında eğitim öğretim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Gerçekten okulunu seven öğrencilerle ve işini hakkıyla yapan öğretmenlerimizle karşılaştık” dedi.



"Çocuklarımız hem istihdam edilmiş olacak hem de ilgili sektörlerdeki iş gücü açığı da bu şekilde giderilmiş olacak"

Son yapılan değişiklikle meslek liselerinin önünün her geçen gün daha da açıldığını dile getiren Emen “Şu anda şükürler olsun ki devletimizin verdiği imkanlarla her türlü teçhizata ve gerekli olan ders materyallerine sahibiz. Zaten bakanlığımız da özellikle meslek liselerinin görünür olması için ciddi çalışmalar yürütüyor. Geçen hafta içerisinde 3308 sayılı mesleki eğitim kanununda yapılan değişiklikle birlikte artık tüm Mesleki ve Teknik Anadolu liselerimiz mesleki eğitim merkezi oldu. Yani aynı zamanda çıraklık eğitim merkezi gibi görev yapacaklar. Çocuklarımız çırak olduğu dönemlerde işletmelerde istihdam edilecekler. Haftanın bir günü okula gelecekler, diğer tatil günleri haricinde işletmelerinde çalışabilecekler. Devletimiz bu süreç içerisinde öğrencilerimize asgari ücretin üçte birini ödeyecek. Bu durumda işletmelere, iş verenlere herhangi bir yük yüklenmeyecek. Devletimiz bunu tamamen kendi karşılayacak. Yine çocuklarımız 12. Sınıfta kalfa oldukları zaman asgari ücretin yarısı kadar ücret alarak yine işletmelerinde çalışmaya devam edecekler. Bu sayede çocuklarımız hem istihdam edilmiş olacak hem de ilgili sektörlerdeki iş gücü açığı da bu şekilde giderilmiş olacak. Çocuklarımız bu süreçte maaşlarını alırken ayriyeten devlet tarafından sigorta altına alınacaklar. Dolayısıyla bu çok güzel bir imkandır. Çocuklarımız bu mesleki eğitime devam ederken aynı zamanda derslerini vererek lise diplomasını da normal bir şekilde alabilecekler” ifadelerini kullandı.



"Havalimanı içerisinde bir hangar talebimiz var"

İlerleyen yıllarda oluşacak istihdam açıklarının kapatmak açısından okulun önemli olduğunu dile getiren Okul Müdürü Halil Çırak ise “Biz önümüzdeki on yıl içerisinde, 2030 yılına kadar çok büyük bir istihdam açığı olacağını düşünüyoruz. Bunu bize düşündüren uluslararası uçak siparişleri. Bu alanı doldurabilmek için kaliteli bir şekilde uluslararası standartlarda eğitim vermekteyiz. Bütün öğrencileri ve özellikle 8. sınıf öğrencilerini ilgileri varsa okulumuzu seçmeye davet ediyoruz. Okulumuzda iki alanımız var. Ulaştırma hizmetleri alanı, ulaştırma hizmetleri alanımız altında lojistik dalımız var. Uçak bakım alanımız var, uçak bakım alanımızın altında da uçak elektroniği dalı ve uçak gövde motor dalımız bulunmaktadır. Okulumuz Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün akreditasyonuna tabi. Bunun için atölye ve laboratuvarların istenen seviyede donatılması gerekiyordu. Biz bu donanımları tamamladık. Bununla ilgili gerekli denetimlerin bir kısmı yapıldı. Bir kısım daha ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili havalimanı içerisinde bir hangar talebimiz var. Bu talebimiz de gerçekleştiği zaman biz uluslararası alanda istenen niteliklere sahip öğrencileri yetiştirmek için yeterli donanıma sahip olmuş olacağız” diye konuştu.



"Hem eğleniyoruz hem meslek sahibi oluyoruz"

Derslerin zevkle geçtiğini bu nedenle okula gelmek için can attıklarını dile getiren öğrenci Oğuzhan Dilmaç “Burada uçağın gösterge simgelerini uygulayarak öğreniyoruz. Hem uçak simülasyonuyla eğleniyoruz hem de bilgi ediniyoruz. Derslerimiz zor değil. Eğlenceli olduğu için zevkle ders işliyoruz. O yüzden kolay geliyor” şeklinde konuştu.

Azra Terzi isimli kız öğrenci ise “Biz elektrik bölümü öğrencisiyiz. Uçağın nasıl çalıştığını, malzemelerinin ne işe yaradığını, kısacası uçak hakkında hemen hemen her şeyi öğreniyoruz. İstediğimiz mesleğe göre bizi bilgilendiriyorlar burada. Simülatör cihazlarına kadar her şey mevcut. Derslerimiz eğlenceli geçiyor. Atölyeye gidiyoruz. Öğretmenlerimiz zaten etkinlik ve uygulama üzerine anlatıyor. O yüzden çok eğlenceli geçiyor” dedi.

Okulun öğrencilerinden Muhammet Ali Kuk da “Uçak elektrik elektronik bakımı öğrencisiyim. Temel elektronik sistemleri, uçak elektronik sistemleri ve analog elektronik sistemleri öğreniyoruz. Bir uçağı nasıl daha iyi ve düzgün bakım yapabiliriz bunu öğreniyoruz. Derslerimiz öğretmenlerimizin sayesinde çok kaliteli ve eğlenceli geçiyor. Çok iyi bir eğitimi var bu okulun. Tercihimi bu lise olarak yaptığım için de çok memnunum. Bu okulun bu kadar imkana sahip olduğunu bilmiyordu. Bana ortaokulda rehber hocam önermişti. Çok güzel günler geçiriyoruz. Hatta geçenlerde bizi İstanbul’a götürdüler. İstanbul’a bir iş adamı derneğinin düzenlediği vizyoner 2021 programı için gittik. Orada havacılık üzerine tecrübeli kişilerin konuşmalarını dinledik. Kendimizi geliştirme fırsatı bulduk. Katkıları olan ilçe kaymakamımıza ve il milli eğitim müdürüne teşekkür ediyorum. Okulumuzda bütün imkanlar sağlanıyor. Sosyal anlamda eğitim anlamında her şey yapılmaya çalışılıyor. Kaliteli bir şekilde eğitim alabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

