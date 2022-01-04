Çaykur Rizespor, Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 2. yarısının ilk maçında Çaykur Rizespor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 5 günlük tatilin ardından Mehmet Cengiz Tesisleri’nde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.