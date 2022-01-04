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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor´da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

DHA

Çaykur Rizespor´da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı


Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´in 20'inci haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına 5 günlük aranın ardından başladı.
Spor Toto Süper Lig´de ilk yarının sona ermesinin ardından 5 günlük tatil yapan Çaykur Rizespor'da, Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı, dar alanda pas çalışması ile sürdü. Yağmur altında gerçekleşen antrenman çift kale maç ile son buldu. Yeşil mavililer, ikinci yarının ilk karşılaşmasında 9 Ocak Pazar günü evinde Beşiktaş´ı konuk edecek.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-01-04 20:12:48

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