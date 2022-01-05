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Açtığı 'Demlik ve Tencere Hastanesi'nde demlik ve tencereleri tamir ediyor Tamir yaptığı alana 'Ameliyathane' yazan Rizeli Muhammet Topçu, bu bölüme kimsenin girmesini istemediği için "Girmek yasaktır" yazmayı ihmal etmedi

İHA

Açtığı 'Demlik ve Tencere Hastanesi'nde demlik ve tencereleri tamir ediyor Tamir yaptığı alana 'Ameliyathane' yazan Rizeli Muhammet Topçu, bu bölüme kimsenin girmesini istemediği için "Girmek yasaktır" yazmayı ihmal etmedi

Rizeli Muhammet Topçu, demlik ve tencereleri açtığı "Demlik ve Tencere Hastanesi'nde tamir ediyor. Demlikleri ve tencereleri tamir ettiği alana ise ‘Ameliyathane’ yazısı asan Topçu, yazının altına "Girmek yasaktır" ifadelerini yazmayı da ihmal etmedi.
Rize’de mutfak gereçleri tamiri yapan Muhammet Topçu, işletmesine bir isim aradı. Sonrasında "Demliğim kırıldı, tencerem kırıldı" sözlerinden yola çıkan Topçu, işletmesinin adına ‘Demlik ve Tencere hastanesi’ ismini verdi.
Geçmiş yıllarda çalıştığı çay ocağında mesleğin gerekliliğini fark ettiğini ve ondan sonra da bir işletme açma gereksinimi duyduğunu dile getiren usta Muhammet Topçu “Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. 56 yaşındayım. 1994 yılından beri devam ediyoruz ve sıhhatimiz el verdiği sürece devam edeceğiz. O zamanlar Rize’de bu meslek yoktu. Rize’ye bu mesleği ilk getiren kişi benim. Sap, tutacak gibi şeyler takılıyordu fakat parlatma benzeri işlemler yapılmıyordu. Yanan, kararan demlikler çöpe atılıyordu. Bu işi kimseden görmedim. Önceden bizim bir çay ocağımız vardı. Düşündüm ki böyle bir ihtiyaç var. Araştırdım ve öğrendim. Böylece mesleğe başladık. Şu anda bulunduğum dükkânda 13 yıldır çalışıyorum. Burasından evvelde az aşağıda aynı cadde üzerinde bir dükkanım vardı. Şimdi buraya taşındık” dedi.
İşletmeyi açtığında müşterilerinin "Bunun kolu kırıldı, şunun bacağı tutmuyor" ifadeleri üzerine işletmesine 'Demlik ve Tencere Hastanesi' ismini verdiğini ifade eden Topçu “İşe ilk başladığım zamanlarda müşterilerimiz demliklerini, tencerelerini getiriyorlardı ve ‘bunun kolu kırıldı, şunun bacağı tutmuyor’ gibisinden şikayetlerini anlatıyordu. Bende bu kırık çıkık işlerinden esinlenerek dükkanıma ‘Tencere ve Demlik Hastanesi’ ismini koydum. Böylece bir tencere demlik hastanesi esprisi yapmış olduk. 25 yıldır da bu şekilde devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tencere ve demlik profesörüyüm"
Uzun zamandır aynı mesleği yaptığı için kendisini tencere ve demlik profesörü olarak adlandıran Topçu “Bugün kırık, çıkık hastaları bir ortopedi doktoruna gidiyor. Bana da senin bu profesörlüğün nereden geliyor diye soranlar oluyor. Bende cevap olarak bir doktor uzun süre kendini eğittiği zaman profesör oluyor, ben de yıllardır bu işi yaptığım için artık 'tencere ve demlik profesör doktoru oldum' diyorum. Müşterilerimiz memnun kalıyor. Bazıları da benim hastamın sigortası vesaire yok diyor. Bende yeşil kart bulundururuz diyerek espriyle cevap veriyorum. Aramızda hoş sohbetler oluyor” diye konuştu.
Demlik ve tencere ustası Muhammet Topçu, piyasadaki pahalılık nedeniyle vatandaşların daha çok tamircilere yöneldiğinin de altını çizerek “Bana 10 yıl önceki durumu ve şimdiki durumu seçenek olarak önüme verseler ben bugün ki durumu seçerim. Eskiden bu kadar rağbet yoktu. Fakat şu an şükürler olsun ki iyi bir rağbet var. Çünkü bugün bir demlik fiyatı pahalıya kaçıyor. Ama ben demlikleri cüzi fiyata onardığım için vatandaş yeni bir demlik almaktansa onarmayı tercih ediyor. Böylece şükürler olsun ki rağbet oluyor. Şu anda bu mesleği Rize’de 2 veya 3 kişi yapıyor. Eskisi yok bu mesleğin, bir geçmişi yok. Çünkü bu krom yeni kullanılmaya başlandı. Bakır kalayı olsa bir geçmişi var, yapanı var. Bakır yıllardır zaten kullanılıyor. Bakır kalaycılığında eski ustalar kaldı. Yeni usta yetişmiyor. Ama benim yaptığım işe başlayanlar kolaylıkla severe ve devamını getirebilir” şeklinde konuştu.
Demlikleri ve tencereleri tamir ettiği alana ise ‘Ameliyathane’ yazısı asan Topçu, yazının altına "Girmek yasaktır" ifadelerini yazmayı da ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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