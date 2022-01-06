Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı



Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA) Çaykur Rizespor, Yasin Pehlivan ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor ara transfer döneminde Yasin Pehlivan ile yollarını ayırdı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel oyuncumuz Yasin Pehlivan ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yasin Pehlivan'a kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-01-06 11:07:14



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