Sebastian Holmen: "İyi bir sonuçla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum"

Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu Sebastian Holmen, takımdaki olumlu havanın sahaya yansıyacağını belirterek, "İyi bir sonuçla da sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdürdü. Antrenmandan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor’un defans oyuncusu Sebastian Holmen, ligin ilk devresine nazaran futbolseverlerin daha iyi bir Rizespor izleyeceğini dile getirerek, "Benim performansımla takımın performansı paralel ilerledi. Sezon başında çok kötü bir performans sergiledik. Hem ben hem takım olarak çok kötü bir başlangıç yaptık. Son 2 aydır iyi bir çıkış yakaladığımızı düşünüyorum. Her ne kadar istediğimiz sonuçları alamasak da iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansımı da biraz daha iyileştirdiğimi ikinci yarının başlangıcı itibariyle de çok daha olumlu ve pozitif olduğumu düşünüyorum" dedi.



"Bu tip maçları herkes oynamak ister"

Geçtiğimiz yıl aldığı şampiyonluk kupasının ardından Süper Kupa’yı da müzesine getiren Beşiktaş ile oynayacakları maçın kendileri için de heyecan verici ve önemli olduğunu sözlerine ekleyen Holmen, "Beşiktaş hem geçen yılın şampiyonu hem de Süper Kupa'yı almış bir takım. Sonuçta büyük bir takım. Bu tip maçları herkes oynamak ister. Biz de takım olarak heyecanlıyız. İkinci yarının ilk maçını oynayacağız ve büyük bir takım ile başlayacağız. Şu an takım olarak olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını, iyi bir sonuçla da sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Takımın içerisinde olumlu bir havanın olduğunu ve bu havanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Holmen, "Ben ilk yarıdan çok daha iyi bir yarı çıkartarak ligde kalacağımıza çok güçlü bir şekilde inanıyorum. İkinci yarı herkes için yeni bir başlangıç olacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlar olacak, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız olacak. Bu olumlu havanın sonuçlara yansıyacağını ve ikinci ayrıyı sıkıntısız olarak bitireceğimizi düşünüyorum" şekline konuştu.

Takım arkadaşı Selim Ay ile oynamanın müsabakalarda kendisini rahatlattığının altını çizen başarılı defans oyuncusu, "Selim Ay ile oynamak gerçekten benim için iyi. Onunla oynarken kendimi rahat hissettiğimi söyleyebilirim. Biz defans oyuncusuyuz. Bizim öncelikli işimiz bize gol atılmasını önlemek. Onu da ilk yarı elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım. Arkadaşımı tebrik ediyorum ama ne yazık ki ben ne zaman gol atarım bunu bilmiyorum ya da söyleyemiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Rakibe karşı kendilerini iyi hazırladıklarını ve rakibin kendileri için önemli olmadığını da dile getiren Holmen, "Ben hangi oyunculara karşı oynadığımızı çok dikkate almıyorum, çok da önemsememeye çalışıyorum. Son iki aydır iyi bir gidişimiz var, iyi hissetmemiz var. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Rakip kim olursa olsun biz kendimizi iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Bu iyi gidişimizin skorlara ve maça yansıyacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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