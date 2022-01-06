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Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum

DHA

Çaykur Rizesporlu Holmen: Beşiktaş'tan puan alacağımızı düşünüyorum


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA)Çaykur Rizesporlu futbolcu Sebastian Holmen, "2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz. Şu an takım olarak ben olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını ve iyi bir puanla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi Sebastian Holmen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Holmen, sezon başında kötü bir performans sergilediklerini belirterek "Performansımla takımın performansı paralel ilerledi diyebilirim. Ne yazık ki hem kendim hem de takım olarak kötü bir başlangıç yaptık. Son 2 aydır iyi bir çıkışımız olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar tüm istediğimiz sonuçları alamasak da, ortalama olarak iyi sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Kendi performansımı da biraz daha iyileştirdim, 2'nci yarı başlangıcı itibariyle de çok daha fazla olumlu ve pozitifim" ifadelerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ'A KARŞI PUAN ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"
Pazar günü oynanacak Beşiktaş maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Holmen, "Hem geçen senenin şampiyonu hem de daha dün Süper Kupa'yı almış, büyük bir takım. Bu tip maçta da herkes oynamak ister. Biz de takım olarak gerçekten heyecanlıyız. 2'nci yarının ilk maçını oynayacağız hem de büyük bir takımla başlıyoruz. Şu an takım olarak ben olumlu hissettiğimizi düşünüyorum. Bu olumlu havanın da sahaya yansıyacağını ve puanla maçtan ayrılacağımızı düşünüyorum" dedi.
"HERKES İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ GİBİ OLACAK"
İlk yarıdan çok daha iyi bir 2'nci yarı çıkararak ligde kalacaklarına inandığını söyleyen Sebastian Holmen, "2'nci yarı herkes için yeni bir başlangıç gibi olacak. Aramıza yeni katılan arkadaşlar, ayrılan arkadaşlar olacak. Olumlu hissediyorum, sonuçlara yansıyacak ve 2'nci yarıyı sıkıntısız olarak bitireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.
"NE ZAMAN GOL ATARIM BUNU BİLEMİYORUM"
Selim Ay ile oynamanın kendisi için iyi olduğunu belirten Holmen "Onunla oynarken kendimi rahat hissediyorum. Gol atmakla ilgili olarak, biz defans oyuncusuyuz.  Bizim birinci görevimiz, bize karşı gol atılmasını önlemek. Onu da ilk yarıda elimden geldiği kadar yapmaya çalıştım tabi 2'nci yarıda daha da iyi yapacağım. Arkadaşımı tebrik ederim ama ne yazık ki ben ne zaman gol atarım bunu bilemiyorum" dedi.
"İYİ BİR GİDİŞİMİZ VAR"
Rakip kulüplerle oynanan maçlarla ilgili konuşan Sebastian Holmen "Rakiplerimizle hangi oyuncuya karşı oynadığımı çok dikkate almıyorum, önemsememeye çalışıyorum. Çünkü son 2 aydır iyi bir gidişimiz var, kendimizi iyi hissediyoruz. Rakip Beşiktaş ya da oyuncular, kim olursa olsun biz kendimizi iyi hazırlıyoruz. Bu iyi gidişimizim skorlara ve maça yansıyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"RİZE'YE ALIŞTIM
Rize'ye alıştığını söyleyen Holmen, "Tamamen alıştığını söyleyebilirim çünkü hem futbol olarak hem kulüp olarak Rizespor'a alıştım. Ailemin de Rize'ye alıştıklarını ve sevdiklerini söyleyebilirim. Şu anda adaptasyon sürecini atlattım. O yüzden kendimi daha rahat daha iyi hissediyorum. Ağabeyim 1 ay önce futbolu bıraktı, son maçını oynadı. Şimdi futbolu bıraktıktan sonraki hayatını yaşayacak. Önümüzdeki aylarda buraya gelip bizi ziyaret edeceğine inanıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Çaykur Rizesporlu futbolcu Sebastian Holmen açıklamaDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-01-06 15:08:54

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