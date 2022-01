Fabricio Baino: "Hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biri FB27" Çaykur Rizesporlu futbolcu Baiano: "Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz"

Çaykur Rizespor’un başarılı defansı Fabricio Baiano, Süper Lig’deki performansının yanında kendi ülkesindeki çocuklara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor.

Çaykur Rizespor’un yetenekli savunma oyuncusu Fabricio Baiano, Türkiye’deki gözden kaçamayan performansının yanı sıra kendi ülkesi Brezilya’da da çocuklara yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Kendi adına başlattığı proje ile spor okulu kuran Baiano, "Bu çocuklara yardım etmek benim için gerçekten çok önemli. Beni çok mutlu ediyor" dedi. Brezilya’da gerçekleştirdiği Fabricio Baiano 27 isimli spor okulu projesine de değinen Baiano, kendisinin zor şartlar altında yetiştiğini hatırladıkça çocuklara yatırım yapmanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Baiano, "Brezilya'da bir projem var. FB27 yani Fabricio Baiano 27 isimli bir proje. Bunu ihtiyacı olan çocuklara yardım etmek adına kurdum. Ben de onların geçtiği yollardan geçtim. Buraya gelene kadar zorlu bir hayatım oldu. Formam olmadı, giyecek şortum olmadı, kramponum, çorabım olmadı. Neler olduğunu hatırlıyorum. Bu zorluklardan geçen çocuklara nasıl yardımcı olabilirim diye hep düşüyordum. Hala daha anlatırken tüylerim diken oluyor. Böyle bir projeye başladım. Bu çocuklara yardım etmek benim için gerçekten çok önemli. Beni çok mutlu ediyor. Allah bana bir şans verdi. Bu yollardan geçtim ama çok iyi bir şekilde devam ettiriyorum. Niye bir çocuk için daha bu yolu açmayayım diyorum. Onlar için harcadığım para hiç gözümde değil. Kalpten yapıyorum bunu. Hayatımda yaptığım en güzel şeylerden biri budur. Ben şimdi Rizespor’u temsil ediyorum, o nedenle futbol okulumun renkleri de yeşil mavi. Rizespor ile bir bağlantısı olsun çok isterim çünkü burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"Zor bir ilk yarı geçirdik"

İlk yarıyı değerlendirirken çok zor geçirdiklerinin, sonrasında ise iyi toparladıklarının altını çizen Fabricio Baiano, "Gerçekten çok zor bir ilk yarı geçirdik. Hoca değişikliği de oldu. Yeni gelen arkadaşların adaptasyonlarıyla ilgili de problemler yaşadık. Son 2 ayda bu problemleri kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Her geçen gün biraz daha iyiye giden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda son 2 aydaki toparlanmamızı devam ettireceğimizi düşünüyorum” dedi.



"2. yarı iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum"

Ligin kalan yarısında iyi bir çıkış yakalayacaklarını düşündüğünü sözlerine ekleyen Baiano, "Ben ikinci yarıdaki futbolumuzun ilk yarının sonundaki iyi futbolla birleşeceğini ve iyi gideceğini düşünüyorum. Başta kötü gittik sonrasında iyi olduk. Bunun devamının olması lazım. Bir ara da olmadı. Ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü bünyemizde iyi oyuncular var. Bu oyuncuların alışma süreci de bitti. Bence iyi de alıştılar takımımıza. Mesela Ronaldo Mendes gibi bir oyuncumuz var. Kendisi yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle yararlanamadığımız bir oyuncu. Mesela o geri döndü. Çok kaliteli bir oyuncu. Bize çok yardımcı olacak, yardım edecek, kendi futbola adayan bir oyuncu. Yeni gelen arkadaşlarda bize yardım etmeye gelecekler, ben bundan da eminim. İyi transferlerin de geleceğini düşünüyorum. Ronaldo’nun gelmesi, yeni oyuncaların katılmasıyla, bir de sonlarda iyi bir gidişimizin olmasıyla ben 2. yarı iyi bir başlangıç yapıp devamını da iyi getireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



"Kendimi yarı Brezilyalı yarı Türk hissediyorum"

Türkiye’ye geldiği günden bugüne ülkeyi çok sevdiğini ve mümkün olursa kariyerini Türkiye’de tamamlamak istediğini dile getiren Baiano açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Ben neredeyse 3 yıldır Türkiye’deyim. Bunu çok büyük samimiyetimle söylüyorum ki; gerçekten bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyorum. Kendimi yarı Brezilyalı yarı Türk hissettiğimi söyleyebilirim. Eğer mümkünse kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Burada hem ben çok mutluyum hem ailem çok mutlu. Burada yaşadıklarımız hep güzel şeyler oldu. Rize’yi de çok seviyorum. Hem kendim hem ailemle nereye gitsek iyi karşılanıyorum, gelip fotoğraf çektirmek istiyorlar. Burada ki turistik olarak gezilmesi gereken her yeri gezmeye çalışıyorum. Özellikle kar yağdığında Ayder’e gidiyorum. Çok güzel oluyor, çocuklarım da çok beğeniyor orayı. Gerçekten olmaktan çok mutlu olduğum bir şehir ve ülkedeyim. İnşallah uzun süre burada olurum."



"Beşiktaş maçını kazanmak istiyoruz"

Ligin 20. haftasında kendi sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçında sahadan galip ayrılmak istediklerini dile getiren Baiano, "2. yarı onayacağımız her maç zor olacak zaten. Beşiktaş da geçen yılın şampiyonu. Evimizde oynayacağız o yüzden kazanmak istiyoruz. Evimizde oynadığımız maçlarda daha farklı oynuyoruz. Seyircimizle bütünleşiyoruz. 2. Yarının ilk maçında seyircimizi mutlu etmek istiyoruz. Taraftarımız bizim için çok önemli. Sakatlıktan dönen arkadaşlarımız var. Çeşitli sıkıntılarından kurtulan arkadaşlarımız var” şekline konuştu.

Kariyerinin sonuna kadar mücadeleci kimliğinin devam edeceğini dile getiren Fabricio“Ben kendimi çok teknik bir oyuncu olarak algılamıyorum. Sahanın içerisine girdiğimde tamamen bu takıma ne kadar katkı verebilirim diye düşünüyorum. Çünkü nerelerden geldiğimi, ne tür zorluklar çektiğimi biliyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Futbol kariyerim bitene kadar da bu hep böyle olacak" dedi.

