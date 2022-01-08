

Arzu ERBAŞ Tolga SAĞLAM Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 20'ci haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Rize´ye geldi.

Beşiktaş kafilesi Trabzon Havalimanı´na saat 17.25´te iniş yaptı. Kafile, dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Siyah beyazlı kafileyi burada az sayıdaki taraftar karşıladı. Taraftarlar bazı futbolcularla fotoğraf çektirip başarılar diledi. Siyah beyazlı ekip kendilerini bekleyen otobüsle Rize´ye hareket etti. Rize´de konaklayacağı otele yerleşen kafile maç saatini beklemeye başladı.

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00´da Çaykur Didi Stadı´nda karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Beşiktaş kafilesinin Trabzon Havalimanı´ndan görüntüler

-Az sayıda taraftarların takımı karşılama görüntüleri

-Kafileden detaylar

-Kafilenin otele gelişi ve girişniden detaylar DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Tolga SAĞLAM-Rukiye MEYVECİ/

2022-01-08 18:42:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.