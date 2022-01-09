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Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'da

DHA

Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor'da


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)Çaykur Rizespor, Trabzonspor´dan Yusuf Sarı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Tahir Kıran´ın katılımı ile Çaykur Didi Stadyumunda imza töreni düzenlendi. Burada konuşan Başkan Tahir Kıran, "Trabzonspor camiasının en iyi futbolcularından biri. Artık Rizespor forması için çalışacak. Bu transferde bize yardımlarını esirgemeyen büyük Trabzonspor camiasının yöneticilerine başkanına teşekkürü borç biliyorum. Yusuf Sarı'yı zaten tanıyorsunuz anlatmamıza gerek yok. Kendisi ikinci yarıda Rizespor'un başarısı için ter dökecek. Öyle söz verdi `Elimden gelenin en iyisini yapacağım´ dedi. Sezon sonuna kadar bonservisi ile geliyor, sezon sonu içinde sözü aldım. `Başkanım sen ne diyorsan ben onu yapacağım´ dedi" şeklinde konuştu.
YUUF SARI: KONUŞMAYA GEREK YOK, GERİSİ SAHADA
Yusuf Sarı ise yaptığı açıklamada, "Rizespor camiasının başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Buraya geldiğim için mutluyum. Konuşmaya gerek yok gerisi sahada" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İmza töreninden detaylar
-Tahir Kıran'ın açıklamaları
-Yusuf Sarı'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-01-09 19:19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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