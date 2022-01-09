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Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçından notlar

DHA

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçından notlar


Selay SAYKAL/RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 20´nci haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor 17 puanla 18´inci sırada bulunurken, Turkcell Süper Kupa´nın son sahibi Beşiktaş ise 28 puanla 9´uncu sırasında yer alıyor.
Beşiktaş ile Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 42´nci kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 41 lig maçından 27'sini Beşiktaş, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. 2021-22 sezonunun ilk yarısında İstanbul´da oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
RİZESPOR, BEŞİKTAŞ´I EVİNDE 9 MAÇTIR YENEMEDİ
Konuk ekip Beşiktaş, ev sahibi Çaykur Rizespor´a karşı dış sahada son 2005-2006 sezonunda oynanan karşılaşmada mağlup olmuştu. O tarihten bugüne rakibini evinde 9 kez ağırlayan Çaykur Rizespor, Beşiktaş karşısında 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
BEŞİKTAŞ´TA 16 EKSİK
Beşiktaş´ın bu akşam oynanan Çaykur Rizespor müsabakasının artan Covid-19 vakaları nedeniyle yaptığı maç erteleme talebi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildi. Virüse teslim olan Beşiktaş, Karadeniz deplasmanına önemli oyuncularını geride bırakarak geldi. Rize deplasmanına 19 kişilik kadroyla gelen Beşiktaş´ta son dakika gelişmesiyle birlikte toplamda 16 oyuncu takımlarını yalnız bıraktı. Siyah beyazlı ekip, rakibine karşı bu akşam sahaya altyapı oyuncuları ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Siyah-beyazlılarda kadro dışı olan N´Sakala, Lens, Ljajic ve Douglas, sakatlıkları bulunan kaleci Mert Günok ile N'Koudou, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Can Bozdoğan ile temaslı olduğu için karantinada bulunan Mehmet Topal, Rize deplasmanında yer almıyor. Koronavirüs testleri pozitif sonuçlanan Oğuzhan Özyakup, Mralem Pjanic, Cycle Larin, Teixeirea, Kenan Karaman, Rachid Ghezzal ile Atiba Hutchinson bu akşamki müsabakada yer almıyor. Öte yandan kamp kadrosunda yer alan ve Rize´ye getirilen Salih Uçan, maça saatler kala sindirim sistemi rahatsızlığı geçirdiği için kadrodan çıkarıldı.
AKADEMİ ANTRENÖRÜ OKTA A TAKIMIN BAŞINDA
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Önder Karaveli ile Yardımcı Antrenör Serdar Topraktepe, koronavirüse yakalandığı için Rizespor maçında takımlarını yalnız bıraktı. A takımın başında Teknik Sorumlu unvanıyla futbol akademisi antrenörü Halim Okta görev aldı.
U19´DAN 6 GENÇ KADRODA
A takımdaki eksikler nedeniyle Beşiktaş'ta, altyapıda oynayan gençlere forma şansı verildi. U19 takımından Serdar Saatçi, Emirhan İlkhan, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım, Göktuğ Baytekin, Çaykur Rizespor kamp kadrosuna dahil edildi. Fraport TAV Antalyaspor´a karşı Katar´da oynanan Turkcell Süper Kupa finalinde forma giyen Serdar Saatçi bu akşamki karşılaşmada şans bulan isimlerden oldu. Beşiktaş´ın U19 oyuncusu Emirhan İlkhan, kariyerindeki ilk profesyonel deneyimini Turkcell Süper Kupa maçında yaşamıştı. 17 yaşındaki Emirhan, şans bulması halinde ilk kez bir Süper Lig maçında forma giyecek.
TRİBÜNLER DOLMADI
Çaykur Didi Stadyumu´ndaki karşılaşmada tribünlerin yarısı boş kaldı. 13 bin 971 biletten 6 bin 832´si satılırken tribünlerin doluluk oranı yüzde 48,9 oldu.
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selay SAYKAL
2022-01-09 19:13:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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