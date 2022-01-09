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Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-2

DHA

Çaykur Rizespor - Beşiktaş: 2-2


Arzu ERBAŞ/RİZE, (DHA) - 
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Alper Ulusoy,  Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Cemali, Holmen, Selim, Gökhan, Djokovıc (Dk. 61 Alper), Fabricio (Dk. 84 Deniz) , Umar (Dk. 61 Sabo) , Boyd (Dk. 61 Dabo), Boldrin, Pohjanpalo Dk. 89 Emirhan
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Silva, Vida (Dk. 63 Serdar) , Montero, Güven (Dk. 82 Gökhan), Josef, Necip, Emirhan, Umut (Dk. 89 Rıdvan), Batshuayi
GOLLER: Dk. 56, 69 Pohjanpalo (Çaykur Rizespor) - Dk. 24 Batshuayi (Penaltı), Dk. 60 Emirhan (Beşiktaş)
SARI KART: Fabricio, Umar, Boldrin (Çaykur Rizespor) - Vida (Beşiktaş)
KIRMIZI KART: Dk. 86 Gökhan (Çaykur Rizespor) -  Dk. 86 Montero (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig'in 20´nci haftasında Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmada Çaykur Rizespor'dan Gökhan Gönül ile Beşiktaş'dan Montero kırmızı kart gördü.
2'inci dakikada ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Batshuayi'in sert şutunda kaleci Gökhan topu çıkarmayı başardı.
13'üncü dakikada sol çaprazdan Güven ile paslaşarak ceza sahasına giren Batshuayi'nin şutunda top kaleci Gökhan'dan sekerek kornere çıktı.
21'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Güven'in şutunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
23'üncü dakikada Emirhan'ın vuruşunda ceza sahasında Jesus'un topu elle kesmesi sonucu hakem VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi.
24'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
32'inci dakikada Pohjanpalo'nun ceza yayı önünden şutunda topu kaleci Ersin kornere çıkardı.
53'üncü dakikada Emirhan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda top üstten auta çıktı.
56'ncı dakikada Boldrin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topa penaltı noktası üzerinde Pohjanpalo dokundu. Savunmanın müdahalesi yetersiz kalınca top ağlarla buluştu: 1-1.
59'uncu dakikada Boldrin'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.
60'ıncı dakikada Güven sağ kanatta topu ceza sahasına çıkardı. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Emirhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.
67'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta Güven'in sert şutunda topu direk dibinden kaleci Gökhan son anda kornere çıkardı.
69'uncu dakikada Boldrin'in soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına ortaladığı topu Pohjanpalo kafayla dokundu, top ağlarla buluştu: 2-2.
86'ıncı dakikada Çaykur Rizesporlu Gökhan Gönül orta sahada Umut'a faul yapınca ikinci sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sırada Montero ile Gökhan arasında yaşanan tartışmaya diğer futbolcularda katıldı. Hakem Montero'ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Montero'ya oyun dışına çıkarken takım arkadaşı Rosier tepki gösterdi. İkili arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı.
90'ıncı dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emirhan'ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.
90+5'inci Boldrin'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı. 
Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-01-09 21:04:28

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