Halim Okta: “Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıda oyuncularımız ile çok iyi maç çıkardık”

Deplasmanda karşılaştıkları Çaykur Rizespor’a karşı 22’lik skor ile sahadan berabere ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Halim Okta, “Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıda oyuncularımız ile çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum” dedi.

Çaykur Rizespor karşısında sahadan 22’lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Halim Okta, maçın ardından gerçekleşen basın toplantısında, “Bugün çok iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Maçın büyük bir bölümünde topa pozisyon bulan bizdik. Çok güzel goller attık. Birçok gol pozisyonuna girdik, bunları değerlendiremedik. İki tane duran toptan gol yedik. Orada biraz daha dikkatli olabilseydik, bireysel olarak hataları engelleyebilseydik, maçı kazanmamız çok daha kolay olurdu. Futbolun kaderi böyle. Bulduğumuz pozisyonu değerlendiremezsek maalesef kalemizde gol oluyor. Dolayısıyla maç 22 berabere bitti. İzleyenler için güzel bir maç oldu. Beşiktaş için de zor bir maç oldu. Çok zor şartlar altında, sınırlı sayıda oyuncularımız ile çok iyi maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Rizespor’a da başarılar diliyorum” dedi.

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