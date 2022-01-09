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Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Montero´dan daha sert hareket yapan oyuncular kartsız geçildi

DHA

Beşiktaş Asbaşkanı Kocadağ: Montero´dan daha sert hareket yapan oyuncular kartsız geçildi


Selay SAYKAL Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA)  - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada hakem kararlarına tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında 2-2 beraberlikle biten Çaykur Rizespor-Beşiktaş karşılaşmasının ardından Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Kocadağ, "Bu akşam eksiklerimize rağmen güzel bir futbol sergiledik. Birçok eksiğe rağmen iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Pozitif anlamda arkadaşların yerine oynayan tüm futbolcularımız çok iyi mücadele etti. İki tane gol var. İlkinde benim gördüğüm kadarıyla Josef´e yapılmış bir faul var. Maalesef VAR her zaman olduğu gibi bizim aleyhimizdeki pozisyonları bu sefer de es geçmiş oldu. Rakibin 10 kişi kaldığı pozisyonda da Montero´nun belki gereksiz denilebilecek bir hareketi var ama orada Montero´dan çok daha fazla sert hareket yapan oyuncular kartsız geçildi. Bu maçta 2 puan bıraktık ama oyun itibariyle Beşiktaş´ın iyi bir futbol sergilediğini düşünüyorum. Maalesef 2 puan bırakarak buradan ayrılıyoruz" dedi.
"BU SEZON İSTECİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ"
Transfer planlaması hakkında konuşan Kocadağ, "Katar´dan Süper Kupa ile döndük. Beşiktaş tarihine not düşülecek bir kupalar serisiyle bu sezonu tamamladık. En kötü gününde Beşiktaş´a dönerek sahip çıkan, birlikte yol yürüdüğümüz sayın başkanımız Ahmet Nur Çebi´ye yol arkadaşı alarak teşekkürü borç bilirim. Kupalarda emeği çok olan Sergen Yalçın hocamıza ve teknik ekibine, yine görevi aldığı günden itibaren hakkıyla bu işi yapan Beşiktaş´ın içinden yetişmiş Önder Karaveli hocamız ve teknik ekibi ile tüm futbolcu arkadaşlarımıza, büyük Beşiktaş camiasına teşekkür ediyoruz. Bu üç kupada, kadınları da sayarsak dört kupada, tarihe not düştüğümüz bu sezonda hep beraber bunu hak ederek aldık. İyi bir sezon geçirdik, bu sezon ise istediğimiz noktada değiliz. Transfer sezonu geliyor ama bizim zaten çok iyi transferlerimiz var. Hatta yaptık diyebilirim. Emirhan İlkhan, Demir Ege, Demirhan Delibaş, Kerem Kalafat ve Serdar var. Belki ismini unuttuğum birçok oyuncu ikinci yarı itibariyle daha çok süre alacak. Bizim yönetime geldiğimiz gün koyduğumuz, gençleşme ve öz kaynak düzeni politikasından aldığımız meyveler bugün ortaya çıkmaya başlıyor. Sergen Hocamız katkıda bulundu, Önder Hocamız katkıda bulunmaya devam ediyor. Devre arasında katkı alamadığımız oyuncularımız, belki Alex bizim en büyük transferlerimiz olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.
"ÖNDER HOCA STRATEJİMİZE UYUYOR"
Önder Karaveli ile yola devam ettiklerini söyleyen Kocadağ, "Önemli olan bizim ortaya koyacağımız strateji ve politika. Bunu zaten geçen sene başlattık. Rakiplerimiz kupalara hasretken biz 3 kupalı Beşiktaş´ı konuşuyoruz. Gençleşme anlamında milyonlarca Euro harcanırken biz kupaları alırken çok para harcamadık, bu sene itibariyle kiralık ve boşta oyuncular ile genç oyuncuları kadroya ilave ederek sezona başladık. Beşiktaş kulübü için alınmış kupalar önemliyse, özkaynak düzeninden çıkarıp milli takıma kadar yükselttiğimiz Rıdvan ve Ersin gibi geçlerimiz bizim için kupa. Serdar´ı da bunun yanına ekleyeceğiz. O da A Milli Takıma gidecektir. Diğer gençlerimiz de bizim için Beşiktaş´a mal olacak çocuklar. Önder hoca bu stratejiye uyuyor, devam ediyoruz tabi ama yine bizim stratejimize uyacak bir hocayla yollarımızı birleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.
"TALİPLER ÇIKARSA YOLLARIMIZI AYIRMAK İSTİYORUZ"
N´Sakala ve Adem Ljajic gibi kadro dışı olan oyuncular hakkında konuşan Kocadağ, "Biz, zaten o oyuncularla yolları ayırmak için sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. Bu devre arasında talipler çıkarsa yolları ayırmak istiyoruz. Ljajic için Başakşehir´den henüz resmi bir temas olmadı" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Emre Kocadağ'ın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Rize / Merkez Selay SAYKAL Rukiye MEYVECİ
2022-01-09 23:02:42

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