Rize’de beton mikseri uçuruma yuvarlandı, sürücü son anda dışarıya atladı

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Rize’nin Pazar ilçesinde meydana gelen kazada beton mikseri devrildi, sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Kaza, ilçeye bağlı İkiz Mahallesinde meydana geldi. 52 TB 356 plakalı beton mikseri köye doğru seyir halindeyken kontrolden çıkarak yolun yan kısmında ki uçurumdan aşağıya devrildi. Aracın sürücüsü araç devrilirken son anda kapıyı açarak kendisini dışarıya atarak kurtula bildi. Yaralı sürücü ayakta tedavi edildi.

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