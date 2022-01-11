Çaykur Rizespor, Karagümrük hazırlıklarına başladı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor, ligin 21. haftasında oynayacağı Karagümrük hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 21. haftasında Karagümrük’ün konuğu olacak. Bir günlük aranın ardından deplasmanda karışılacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan geçtiğimiz gün kendisini yeşil mavili renklere bağlayan imzayı atan Yusuf Sarı da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.