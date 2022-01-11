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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor´da ilk antrenmanına çıktı

DHA

Yusuf Sarı, Çaykur Rizespor´da ilk antrenmanına çıktı


Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Yeşil-mavili kulübün yeni transferi Yusuf Sarı ise takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Bir günlük aranın ardından Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Kondisyon çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu. Trabzonspor´dan transfer edilen Yusuf Sarı, yeşil-mavili ekiple ilk kez bir antrenmanda yer aldı.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-01-11 21:13:18

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