Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Emirhan PEHLİVAN / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig´in 21´inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam etti.

Çaykur Rizespor, ligin 21´inci haftasında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri´nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda, kondisyon çalışması yapıldı. Günün ikinci idmanı ise 5'e 2 orta oyununun ardından çift kale maç ile son buldu.

DHA-Spor Türkiye-Rize Emirhan PEHLİVAN

2022-01-12 19:51:08



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