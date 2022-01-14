Çaykur Rizespor, Karagümrük hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, ligin 21. haftasında oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor ligin 21. haftasında konuğu olacağı Karagümrük'ün hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşilmavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Yeşilmavili ekip, yarın oynayacakları maç için bugün saat 16.15'te kara yolu ile Trabzon’a, buradan da uçak ile İstanbul’a hareket edecek.

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