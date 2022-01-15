Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor

İHA

Rize'de deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle yıkılan binaların yerine hak sahiplerine yeni binalar yapılıyor

Rize’de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binaların rezerv alanlarında gerçekleşen yeni evlerin inşaatlarında yüzde 75 oranında tamamlanma sağlandı.
Rize Merkez Çarşı Mahallesi’nde deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve zamanla deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle risk oluşturan binaların yıkılmasıyla birçok konut sahibi evlerinden çıkmak zorunda kaldı. Bu alanlara alternatif olarak ise yine Rize merkez Yağlıtaş mahallesi ile merkeze bağlı Salarha Beldesi’nde rezerv alanlar oluşturularak bina yapımlarına başlandı.
Coğrafi koşullar nedeniyle genişlemek zorunda kalan il merkezi Salarha Tüneli’nin de faaliyete geçmesi ile cazibe merkezi olarak görülen Salarha Beldesi’nde yapımı devam eden binaların bitmesi de hak sahipleri ve taliplileri tarafından 4 gözle bekleniyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında rezerv alanı olarak planlanan bölgede yürütülen projede yapılması planlanan 456 konut, 3 kapıcı dairesi ve 12 dükkan inşaatı devam ediyor. 2020 yılının nisan ayında gerçekleşen proje ihalesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen projenin inşaatında yüzde 75 tamamlanma sağlanan binaların 2022 yılı Ağustos ayı itibariyle bitmesi planlanıyor.
Proje çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Salarha Belediye Başkanı Hasan Kara ”Şu anda yaklaşık olarak 42 dönüm kullanılabilir alan 50 dönüm kamulaştırılan alan üzerinde 20 bin metrekareye yakın inşaat alanıyla birlikte sosyal yaşam alanlarını da içeren bir projemiz burada hayata geçmek üzere. Şu anda fiziki olarak yüzde 75’i işin gerçekleştirilmiş ve son bloğumuz yapılmak üzere. Diğer bloklarımızın dış cepheleri bitmek üzere. Bundan sonraki aşama doğalgaz tesisatları ile ilgili çalışmalar olacak. Ardından alt yapı ile çevre düzenlenmesi ve işlemlerimiz tamamlanmış olacak. Tüm bu işlemlerin ardından ise binaların teslimi konusunda çalışmalar yapılacak" dedi.
Gerçekleşen projenin tamamlanarak insanların bu binalara taşınmasıyla nüfusun artarak belde ekonomisine de katkıda bulunacağının altını çizen Başkan Kara “Tünel ile birlikte şehir merkezine yakınlık, doğalgazın gelmesi ve bu proje beldemizi şaha kaldıracak bir proje. Bizimde gelirlerimizin artma noktasında, nüfus noktasında bu proje güzel bir çalışma oluyor. Bölgemiz için hayırlı bir proje olacak. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına hazır
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Vavacars Fatih Karagümrük maçına ...
Çaykur Rizespor, Karagümrük hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Karagümrük hazırlıklarını tamamladı
Joel Pohjanpalo: “Şans bulduğum zaman onu gole çevirmem lazım”
YEREL HABERLER Joel Pohjanpalo: “Şans bulduğum zaman onu gole ...
Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük ...
Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük maçına konsantreyiz
YEREL HABERLER Çaykur Rizesporlu futbolcu Pohjanpalo: Karagümrük ...
Rize’de insanlık dışı olay Yavru kedileri makine yağı variline atmışlar
YEREL HABERLER Rize’de insanlık dışı olay Yavru kedileri makine yağı ...
Mahsur kalan yavru kediler kurtarılıp, bakıma alındı
YEREL HABERLER Mahsur kalan yavru kediler kurtarılıp, bakıma alındı
Kaya tehdidi altındaki okulda yamaçlar, çelik ağlarla örülüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kaya tehdidi altındaki okulda yamaçlar, çelik ağlarla ...
Kaya tehdidi altındaki okulda yamaçlar, çelik ağlarla örülüyor/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kaya tehdidi altındaki okulda yamaçlar, çelik ağlarla ...
Kaya tehdidi altındaki okulda yamaçlar, çelik ağlarla örülüyor
YEREL HABERLER Kaya tehdidi altındaki okulda yamaçlar, çelik ağlarla ...
Beyaz İksir’i kreme dönüştürdüler Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde yapılan çalışma ile beyaz çaydan krem üretildi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Mercantepe: "Kremi başta yanıklar olmak üzere cilt yaralarında ve cilt kırışıklıklarının tedavisinde kullanılmasını düşünüyoruz"
YEREL HABERLER Beyaz İksir’i kreme dönüştürdüler Recep Tayyip ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.