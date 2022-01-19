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89 yaşındaki Rizeli Malik dede karın tadını kar banyosu yaparak çıkardı

İHA

89 yaşındaki Rizeli Malik dede karın tadını kar banyosu yaparak çıkardı

Rize’nin Hemşin ilçesinde soğuğa ve yaşına aldırış etmeden yarı çıplak kar banyosu yapan 89 yaşındaki Malik Merdamet gençlere adeta taş çıkarttı.
İlçenin Akyamaç köyünde yaşayan Malik dede, kar kalınlığı yarım metreye bulan köyünde üstünü çıkartarak karın içine uzandı. Merdamet “Denize gidemedim deniz bana geldi. Kar ile banyo ediyorum. Sıhhatim yerinde, sağlığım yerinde, herkese öneriyorum” diyerek cep telefonu kameralarına açıklamada bulunmayı da ihmal etmedi.
Malik dedenin sosyal medyadan paylaşılan görüntülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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