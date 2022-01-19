Çaykur Rizespor-Fraport Tav Antalyaspor maçına kar engeli

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Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor arasındaki karşılaşma yoğun kar yağışı nedeniyle 23'üncü dakikada tatil edildi.

Rize'de, Çaykur Didi Stadyumunda Çaykur Rizespor ile Fraport Tav Antalyaspor karşıya geldi. Saat 17.00'da başlayan karşılaşma yoğun kar yağışı altında devam etti. Ancak kar yağışının etkisini artırması üzerine karşılaşmanın orta hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, maçı 23'üncü dakikada tatil ettiğini açıkladı. Hakem, oyuncular ve teknik heyet soyunma odalarına gitti. Karşılaşmanın yarın aynı saatte oynanacağı açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-01-19 17:38:50



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