Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

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Arzu ERBAŞ / RİZE (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık, Selim, Emirhan, Gökhan Gönül, Cemali (Dk. 78 Alberk), Baiano, Sabo (Dk. 68 Bolasie), Boldrin (Dk. 90+1 Dokovic), Alper (Dk. 78 Umar), Deniz (Dk. 68 Dabo), Pohjanpalo

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin (Dk. 65 Gökdeniz), Güray, Poli (Dk. 65 Hakan), Ribeiro (Dk. 76 Martins), Ghacha (Dk. 58 Mehmedi), Doğukan, Wright (Dk. 76 Crivelli)

GOLLER: Dk. 35 Wright (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Pohjanpalo (P), Dk. 59 Gökhan (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Baiano, Selim (Çaykur Rizespor), Güray, Poli (Fraport TAV Antalyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 90+7 Güray, Dk. 90+7 Alfons Groenendijk (Teknik Sorumlu) (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında hava muhalefeti nedeniyle dün 22'inci dakikada tatil edilip, kaldığı yerden devem edilen karşılaşmada Fraport TAV Antalyaspor´u konuk etti. Düne oranla zaman zaman hafif kar yağışı altından oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor, rakibini 2-1'lik skorla yenerek, 3 puanı elde etti.

32´nci dakikada sağ kanattan gelen pasla buluşan Pohjanpalo, ceza alanından sert vurdu; topu kaleci Boffin kurtararak gole izin vermedi.

35´inci dakikada sağ kanattan gelişen konuk ekibin atağında Doğukan´ın şutu, kaleci Tarık´ın elinden sekti. Kaleye yönelen topa Wright ayak koydu; meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1.

41´inci dakikada ceza sahasında gelişen atakta Selim´in kafa topuna çıktığı esnada Poli tarafından düşürüldü. VAR incelemesi sonrası hakem penaltı kararı verdi.

45+2'inci dakikada penaltı atışını kullanan Pohjanpalo, topu ağlara gönderip, takımına beraberlik golünü getirdi. 1-1.

48´inci dakikada Wright'in sağ kanattan ceza sahasına gelen topa kafa ile vurdu. Top ağlarla buluştu ancak, yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmadı.

52´nci dakikada Çaykur Rizespor´da, Boldrin´in sağdan gönderdiği topa, ceza alanında Alper vurdu, top auta çıktı.

59´uncu dakikada sağ kanattan Boldrin´in ceza alanına gönderdiği topa kafa koyan Gökhan Gönül, meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 2-1.

63´üncü dakikada Wright´in ceza sahası dışında sağ kanattan vurduğu top, kaleci Tarık´ta kaldı.

83´üncü dakikada Antalyaspor´da Gökdeniz´in ceza sahasına getirdiği topa Crivelli sert vurdu, topu kaleci Tarık yumruklayarak uzaklaştırdı.

90+7'inci dakikada rakibini iten Güray ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+7'inci dakikada saha kenarından itirazda bulanan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, kırmızı kart gördü.

Mücadele, 2-1 Çaykur Rizespor´un üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ

2022-01-20 19:11:33



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