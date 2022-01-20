Hamza Hamzaoğlu: “Biz de varız demek için önemli bir galibiyet aldık”

Antalyaspor’un yardımcı antrenörü Murat Öztürk deplasmanda 21’lik skorla sahadan mağlup ayrıldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından, “Kendi oyun ritmimizden biraz uzaklaştık. Saha, zemin ve diğer etkenler de vardır muhakkak. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık maalesef” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor’a 21 mağlup oldukları maçın ardından basın açıklaması yapan Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Öztürk, “Dün oynadığımız 23 dakika ve sonrasında bugün ertelenen bir maç. 23’üncü dakikadan yeniden başlayan bir maç her iki takım içinde gerçekten zor. Çünkü futbol oyunu ritim oyunudur, ritim kazandıkça futbola has oyunlar ortaya çıkıyor. İlk 45 dakikayı bir blok halinde oynamış olsaydık daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Buraya hazırlanıp gelmiştik. İkinci yarıyla beraber kendi oyun ritmimizden biraz uzaklaştık. Saha, zemin ve diğer etkenler de vardır muhakkak. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık maalesef” ifadelerini kullandı.

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