Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor maçının ardından

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22´nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyasor´u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ve Fraport TAV Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Öztürk açıklamalarda bulundu.

Fraport TAV Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Öztürk, maçın 2 bölümde ele alınması gerektiğini ifade ederek, "Dün oynadığımız 23 dakika ve sonrasında bugün ertelenen bir maç. 23´üncü dakikadan yeniden başlayan bir maç, her iki takım içinde gerçekten zor. Çünkü futbol oyunu ritim oyunudur, ritim kazandıkça futbola has oyunlar ortaya çıkıyor. İlk 45 dakikayı bir blok halinde oynamış olsaydık daha farklı sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Buraya hazırlanıp gelmiştik. 2´nci yarıyla beraber kendi oyun ritmimizden biraz uzaklaştık. Saha, zemin ve diğer etkenler de vardır muhakkak. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldık maalesef" dedi.

HAMZAOĞLU: "BİZ DE VARIZ" DEMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, bu maçla beraber kendilerinin de var olduklarını belirterek, "Hem Antalyaspor için hem de bizim için kolay bir maç olmadı. Ertelenen bir maç için tekrar motive olabilmek kolay değildi. 'Biz de varız' demek için önemli bir galibiyet aldık. Lig´e devam edeceğiz inşallah, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Dünkü 20 dakikalık maçın analizini yaparak bugün sahaya çıkmış olsak da, maçın başında çok talihsiz bir gol yedik. Takımımız çok hızlı bir şekilde toparlanarak geriden gelip maçı kazanmayı bildi" şeklinde konuştu.

"DİPTEN YÜZECEĞİZ"

Çok iyi futbol oynamadıklarını söyleyen teknik direktör Hamzaoğlu, "Kazanmak için sahada herkes elinden geleni ortaya koyuyor. Şu anda güzel futbol oynamaya çalışıp birkaç maçı riske edemeyiz. Geldiğimizden beri de aynı şekilde gidiyoruz. Maalesef bu sezonu böyle geçeceğiz. Güzel futbol oynamak için bazı şeylerden fedakarlık etmemiz gerekir. Şu anda fedakarlık yapacak zamanımız yok. Dipten yüzeceğiz, nefessiz kalacağız, kolay maç kazanamayacağız, bu şekilde geçecek maçlarımız. Bu stresle beraber mücadele etmek, her hafta ayrı bir finale çıkmak kolay değil. Bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor bizim için önemli olan o" ifadelerini kullandı.

"BİRKAÇ OYUNCU DAHA ARAMIZA KATILACAK"

Remy´in çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Hamza Hamzaoğlu, "Bu bölgeye Kubilay Kanatsızkuş'u transfer ettik. Kubilay'ı hem Rizespor'a hem Türk futboluna kazandırmak istiyoruz. Kubilay da çalışacak ve elinden geleni yapacaktır. Yusuf Sarı da bize önemli katkı sağlayacak. Bazı maçlarda ilk 11'de bazı maçlarda ise sonradan girecek. Semih Kaya ile ilgileniyoruz ama birkaç oyuncu daha aramıza katılacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Fraport TAV Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Öztürk açıklama

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklama

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-01-20 20:20:03



