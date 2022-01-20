Rizespor'dan Antalyaspor'a mahkemelik olduğu şarkıyla gönderme!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 22. Haftasında sahasında Antalyaspor’u 21 mağlup eden Çaykur Rizespor, maçın ardından paylaştığı galibiyet fotoğrafıyla Antalyaspor’un izinsiz kullandığı gerekçesiyle mahkemelik olduğu ‘Sana da güle güle’ şarkısına atıfta bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Antalyaspor’u 21 mağlup etti. Maçın ardından ise galibiyet pozu verilerek sosyal medya hesabından paylaşıldı. Ancak fotoğraf Antalyaspor’un ligin 3. haftasında Çaykur Rizespor’u mağlup ettikleri maçın ardından statta çaldığı için mahkemelik oldukları "Recebim" olarak bilinen şarkıcı Recep Yağcı’nın ‘Sana da güle güle’ şarkısına atıfta bulunarak paylaşıldı. Sosyal medyadan paylaşılan galibiyet pozunda ‘Müziklerim/Karadeniz/Recebim/Sana da Güle Güle’ ifadeleriyle paylaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.