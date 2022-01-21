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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular

İHA

Rize'nin Pazar ilçesinde karla yolu kapanan köyde doğum sırasında felç geçiren ineğin tedavisi yapılabilmesi için Özel İdare Ekipleri seferber oldu.

Rize'de felç geçiren inek için seferber oldular

Rize'nin Pazar ilçesinde karla yolu kapanan köyde doğum sırasında felç geçiren ineğin tedavisi yapılabilmesi için Özel İdare Ekipleri seferber oldu.
İlçeye bağlı Aktaş köyünde Yılmaz Uygur'a ait inek gece yarısı doğum için rahatsızlandı. Uygur ineğinin doğumdan sonra yerinden hareket etmediğini görünce veterineri aradı. Veterinerin ineğin felç geçirdiğini söylediği Uygur, karla kapalı yolun açılması için İl Özel İdare ekiplerine yardım talebinde bulundu. Özel İdare ekipleri tarafından ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki köye veteriner ulaştırılması için çalışma başlatıldı. Karla kapanan yolların açılması sonucunda veteriner köye ulaşarak ineğe müdahale de bulunarak iğne yaptıktan sonra serum bağladı. Açılan köy yolunun ardından veteriner felç geçiren ineğe müdahale edebilmek için bölgeye ulaşabildi. Felç geçiren ineğin ilaç takviyelerinin ardından ineğin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Başından geçen olayı anlatan felç geçiren ineğin sahibi Yılmaz Uygur "Dün gece 01.00 gibi doğum yaptı. Doğum yaptıktan sonra hiç yemedi. Veterineri aradık, Veterinerde felç olduğunu söyledi. Muhtarı aradık, muhtardan sonra belediye başkanını aradık. İlçe başkanımızla beraber yolumuzu açtılar, inşallah hayvanımız daha iyi olur. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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