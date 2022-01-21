Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 23´üncü haftasında deplasmanda karşılaşacağı Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Fraport TAV Antalyaspor maçında kadroda yer alan futbolcular fitness salonunda çalışırken, kadroda yer almayan futbolcular ise Mehmet Cengiz Tesisleri´nde antrenman sahasında çalıştı.
Son transfer Kubilay Kanatsızkuş, takımla beraber ilk antrenmanına çıkarken, Antalyaspor maçı öncesi kasığında ağrı hisseden kaleci Gökhan Akkan'ın durumu maç saatinde belli olacak.
Yeşil mavili takım, yarın Hatay´a hareket edecek.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-01-21 18:08:56
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