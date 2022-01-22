15 kiloluk balina ekmeğe yoğun ilgi Rize’de bir fırın işletmecisi tarafından ekşi mayadan yapılan 15 kilogramlık ekmek ilgi görüyor

Rize’de bir fırın işletmesinin esmer unlardan yaptığı ve ismine ‘Balina’ ismini verdiği ekmek yoğun ilgi görüyor.

Rize’de bir fırın işletmecisi, ekşi maya ile yapılan geçmişte hemen her evde pişen ekmeği esmer un ile birleştirdi. 15 kilogramlık ekmekler yapan işletmeci, bu ekmeklerin satışını ise dilimler haline kilogram olarak satmaya başladı. Fırıncının kilosunu 15 TL’den sattığı ve ismine de ‘Balina’ dediği ekmek Rizeliler tarafından yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşın kilo kilo alarak il dışına dahi getirdiği balina ekmeğin bayatlama ömrünün uzun olması da tüketiciler tarafından tercih edilmesine neden oluyor.

Balina ekmek vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görünce üretimini arttırdıklarını dile getiren Fırın Ustası Osman Karabela “Şimdi balina ekmeğimizi ekşi mayadan yapıyoruz. Kendi öz maya olarak, yani ekmeğin ana maddesi olarak ekşi maya kullanıyoruz. Normal maya yok. Bütün esmer unların karışımından meydana getirdiğimiz bir ekmek pişme süresi 2 saatten fazla sürüyor. Düşük derecede pişirerek bu ekmeği müşterilerimize sunuyoruz. Vatandaşın ilgisini çekti alan devamını istiyor. Bizde seriyi arttırdık” dedi.

Vatandaşlara ilginç gelmesinden ziyade eski tadı aradıklarının altını çizen Karabela “Bazı insanlara ilginç geliyor, bazı insanlar eski tadı alıyor. Bizde o eski tadı yakaladık bu hususta ekşi maya üzerinde ağırlık verdik. Vatandaşında hoşuna gidiyor damak tadı var. Tabi lezzet çok önemli, bizim ekmeğimizde o lezzet var tercih etmeleri bundandır” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan görerek internetten sipariş dahi aldıklarını dile getiren Karabela “Satışımız müşterinin isteğine göre kilo işi olur ne kadar isterse yani. Kilosu şu anda 15 TL. Bir tanesi 14 kiloyu aşkın oluyor. Yani 15'e kadar balina ekmek var. Bazı insanlar arkadaşlarına götürüyorlar, uzak memleketlere götürüyorlar. İl dışında bunu tercih ediyorlar, insan bunu merak ediyor internet üzerinden görüyor. İstanbul'a gönderdim, Antalya'ya gönderdim. Bayatlama süresi 5 gün, dolapta 20 gün üzeri. Dolaba koy 20 gün üzeri hiç tazeliğini bozmaz. Normal ekmek 2 gün duruyor, 2 günden sonra artık kendini bırakıyor. Balina ekmeğin ömrü daha fazla oluyor” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.