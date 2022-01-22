Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 23. haftasında Hatayspor’un konuğu oluyor. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan yeşilmavili ekibin antrenmanı Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Loic Remy antrenmana katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.