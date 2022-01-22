Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Çaykur Rizespor Lig’in 23. haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 23. haftasında Hatayspor’un konuğu oluyor. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan yeşilmavili ekibin antrenmanı Mehmet Cengiz Tesisleri’nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Loic Remy antrenmana katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.