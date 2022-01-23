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Rize'de sahildeki yürüyüş yolunda göçük; belediye aracı çukura düştü

DHA

Rize'de sahildeki yürüyüş yolunda göçük; belediye aracı çukura düştü


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)RİZE´de sahildeki yürüyüş bandında göçük oluştu,  üzerindeki belediyeye ait süpürme aracı çukura düştü. Sürücü, camı kırılan araçtan çıkmayı başardı. 
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezindeki Mesut Yılmaz Sahil Parkı´nda meydana geldi. Rize Belediyesi´ne ait süpürme aracı, denize dolgu yapılarak kazanılan parkta yer alan yürüyüş bandını süpürdüğü sırada aniden göçük oluştu. Temizlik aracı, göçükle oluşan çukura düştü. Olayda yara almayan sürücü, çukura gömülen ve camı kırılan araçtan çıkmayı başardı. Temizlik aracı, vinçle bulunduğu çukurdan çıkarıldı. Belediye ekipleri çukuru kapatarak, önlem aldı.
'UCUZ ATLATILDI'
Görgü tanığı Kamil Doğruyol, "Süpürme aracı sürekli bu bandı süpürüyordu. Bir anda oldu. Galiba zamanla oranın altı aşındı, temizlik aracı oradan geçerken oluşan göçüğün içine düştü. Burada ilk defa böyle bir şey oldu. Kış sezonu olduğu için şu an sahilde kimse yok ama yazın burası çok kalabalık oluyor. Yazın olsaydı çok kişi o göçüğe düşmüş olurdu. Bu olay ucuz atlatıldı" dedi.DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-01-23 12:35:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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