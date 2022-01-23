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Rize’de deniz dolgusundaki beton yarılınca araç içerisine düştü

İHA

Rize’de deniz dolgusundaki beton yarılınca araç içerisine düştü

Rize’de sahil yürüyüş bandı belediyeye ait süpürme aracının ağırlığını kaldıramayınca göçük oluştu ve araç göçüğün içerisine düştü.
Olay merkez Ekrem Orhon mahallesi, sahil mevkii yürüyüş bandında meydana geldi. Rize Belediyesi’ne ait süpürme aracı yürüyüş bandını süpürdüğü sırada zeminde çöküntü oluştu. Oluşan çöküntünün ardından temizlik aracı olduğu yerde zeminin içerisine girdi. Altı dolgu olan sahilde oluşan göçüğe düşen aracın şoförü ise araçtan camı kırarak çıkabildi. Göçüğün oluştuğu bölgede önce sahil esnafı daha sonra güvenlik güçleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek vatandaşlar uzaklaştırıldı. Sürücünün yara almadığı kazada olay yerine vinç çağırıldı. Vinçe paletler vasıtasıyla bağlanan süpürme aracı düştüğü yerden çıkartıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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