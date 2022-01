Rize’de metruk bina yıkımında önlem alınmayınca bitişik binada çatlaklar oluştu Bina sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı

Rize’de metruk yapının yıkımında gerekli önlem alınmayınca bitişiğindeki bina da çatlaklar oluştu ve bina sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

Merkeze bağlı Tophane mahallesi, Çeşme caddesi üzerinde bulunan metruk bir yapının vatandaşlar tarafından sürekli şikayet edilmesi üzerine Rize Belediyesi harekete geçerek bina hakkında yıkım kararı çıkarttı. Kararın üzerine yıkım ekipleri hemen harekete geçti ve geçtiğimiz Pazar günü yıkım işlemi başlatıldı. Yalnız yıkımı el ile gerçekleşmesi gereken yapı iş makinesi ile yıkılmaya başlanınca bitişiğinde ki 4 ailenin ikamet ettiği 3 katlı bina yıkım işleminden zarar gördü. Mahallelinin durumu yetkililere haber vermesi üzerine Rize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederek yıkımı durdurdu.

4 ailenin kaldığı metruk zara gören bina da oturan Şaban Delibalta, yıkım ekiplerini uyarmalarına rağmen dikkate alınmadığını, daha sonra Rize Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerinin olay yerine gelerek yıkımı durdurduğunu dile getirdi. Delibalta “Burada hiçbir önlem almadan yıkım gerçekleştiriyor. Kaçak yıkım gibi bir yıkım yapılıyor. Hiçbirimizin can güvenliği yok. Elektrik, doğalgazlarımız açık. Bina çökse hepimiz risk altındayız. Yetkililere sesleniyorum buraya 1 kişinin gelip burayı incelemesiyle olmaz. 1 kişi geliyor, inceliyor sonra İncelemenin ardından yıkım kararını veriyor. Bütün aile olarak mağduruz, çoluk çocukla eve giremiyoruz” dedi.

Pazar günü başlayan yıkım işlemlerinin bugün de devam ettiğini dile getiren Delibalta “Savcılığa dilekçe vermemize rağmen halen daha yıkım devam ediyor. Polis tekrardan ifademizi aldı. Dün akşam dışarıda yattık. Eve giremediğimiz için köyde kaldık. Dışarıdan evin hali belli zaten. Eve yaklaşamıyorsun çünkü her an bir göçük yaşanabilir. Şu anda burada 4 tane aile var. 2 aile şu anda İstanbul'da yaşıyor geriye kalan 2 aile ise burada kalıyor” ifadelerini kullandı.

