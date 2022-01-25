Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu attırdılar Kamyonetin kasasında kardan adam gören Rizeliler o anları cep telefonları ile görüntüledi

Rize'de kamyonetin kasasında bulunan kardan adamın şehir turu ilgi odağı oldu.

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Başköy'de İfran Peçe ve ailesi eğlenme amaçlı kamyonetin kasasında kardan adam yaptılar. Rize merkezdeki evlerine inecekleri zaman kardan adamı da arabayla birlikte getiren Peçe, kardan adama Rize merkezde şehit turu attırdı. Kardan adamı kamyonetin kasasında gören vatandaşlar telefonla bu ilginç anları kaydetti. Köyde havanın soğuk olduğunu belirten Peçe, esprili bir dille kardan adamın üşümemesi için şehir merkezine getirdiklerini söyledi.



"Kardan adam köyde soğuktan üşüdü biz de onu il merkezine getirdik"

Kar yağdığı zaman ailesiyle birlikte köye çıktıklarını dile getiren İrfan Peçe, "Sonra Rize merkezdeki evimize gelirken kardan adam yapalım dedik. Merkezde kar yoktu. Kardan adamı arabanın kasasında yaptık. Biraz eğlenceli oldu. Gelirken şehir turu attık. Milletin ilgisini çekti. İnsanlar fotoğraf çektirdi. Yolda giderken çekenler oldu. Karadeniz'den her zaman ilginç şeyler çıkıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Köyden burası 25 kilometre. Gelirken hiç bozulmadı. Akşam biraz yağmur yağdı. Biraz eridi. Kardan adam köyde soğuktan üşüdü biz de onu il merkezine getirdik" dedi.

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