Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı

Bugün için de uyarı! Kar yağışı devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Abdullah UZUN/PAZAR (Rize), (DHA)RİZE'nin Pazar ilçesinde, kardan yolu kapanan köyde mahsur kalan kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal (90), ambulansın bulunduğu bölgeye kadar iş makinesinin kepçesine konularak taşındı.

İlçenin Kuzeyce köyünde kalp ve tansiyon hastası Zinnet Babal'ın fenalaşması üzerine yakınları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine köye doğru yola çıkan sağlık ekipleri, karla kaplı yolda ilerleyemedi. Haber verilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesi ile 3 saat süren çalışma sonucu köy yolunu ulaşıma açtı. Ancak ambulans hastanın evine yaklaşamayınca sedye ile patika yoldan taşınan Zinnet Babal, iş makinesinin kepçesine konularak 800 metre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Rize Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Babal, tedaviye alındı.DHA-Genel Türkiye-Rize / Pazar Abdullah UZUN

2022-01-25 22:13:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.