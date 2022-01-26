150 yılı 50 metrekareye sığdırdı Bibloyla başlayan antika tutkusunu İstanbul'dan Rize'ye taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

150 yılı 50 metrekareye sığdırdı Bibloyla başlayan antika tutkusunu İstanbul'dan Rize'ye taşıdı

İHA

150 yılı 50 metrekareye sığdırdı Bibloyla başlayan antika tutkusunu İstanbul'dan Rize'ye taşıdı

Rizeli Mesut Bakırcı, İstanbul’dan topladığı antikaları Rize’deki köyünde 50 metrekarelik alanda sergiliyor.
Rize’den göç ettiği İstanbul’da 20 yıldır ikamet eden Mesut Bakırcı, 6 yıl önce gezmeye diye gittiği bir bit pazarından eski bir biblo satın aldı. Üzerinde at figürü bulunan biblo gören ve bu hoşuna giden Bakırcı yeniden bit pazarına gitti ve 1 biblo daha aldı. Serüveni böylece başlayan Bakırcı şimdi ise 4 binin üzerinde antikası ile ilgi odağı oldu. İstanbul’daki terzi dükkanını müzeye çeviren Bakırcı, antikalar artık işletmesine sığmayınca bir kısmını Rize’ye taşıma kararı aldı. Merkeze bağlı Pazarköy köyündeki bir dükkânda eşyaları dizmeye başlayan Bakırcı, yaklaşık 150 yıllık eşyaları 50 metrekarelik alanda sergiledi.
Burada da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Bakırcı, antika toplamaya ömrünün sonuna kadar devam edeceğini ve hayalinin müze kurmak olduğunu dile getirdi. Bakırcı’nın topladıkları antikalar arasında ise eski tip dikiş makineleri, paralar, tüfeklerin yanı sıra 110 yılı aşkın süre önce kullanılan tansiyon aleti köylüleri tarafından ilgi gördü.
Vatandaşların ilgisinin kendisini 4 binin üzerinde antika birikimine ittiğini dile getiren Mesut Bakırcı, memleketi Pazarköy köyünde bir müze açmak istediğini söyledi. Bakırcı “Bu iş bir pazara gidip biblo alışımdan başladı. Yaklaşık 6 yıldır antika topluyorum. Hemen hemen 4 bine yakın parçamız var. Toplaya toplaya İstanbul’da ki iş yerimize sığmayınca köyümüze getirip sergi açmak istedik. Buraya getirdiğimizde çok ilgi gördü. Böyle ilgi görünce de İstanbul’daki dükkânda kalan diğer malzemeleri de getirmeye karar verdim. Topladıklarımız ile köyümüzde bir müze evi gibi bir yer açmak istiyoruz” dedi.
İnsanların işletmesine geldiğinde çok şaşırdıklarını bu durumun ise kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Bakırcı “İlk aldığım biblo at figürüydü. Çok hoşuma gitti. 12 derken artmaya başladı. İş yerimize gelen müşterilerinde dikkatini çekmeye başladı. Oradan da aldığım mutluluk ile toplaya toplaya bu hale getirdik. İstanbul’da gittiğim 56 pazar var. Gidiyorum tek parça, 2 parça alıyorum. Bu şekilde 6 yıldır topluyorum. Terzi dükkanının içerisini müze gibi yaptım. Gelen ‘Müzeye mi geldik, terziye mi geldik’ diyor. Gelenin çok hoşuna gidiyor. Onların hoşuna gittiği için bizim de hoşumuza gidiyor tabi. Bu iş bir hastalık gibi, zevkli bir tutku. Bu böyle ömür boyu sürer” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ambulansa taşındı
YEREL HABERLER Yolu karla kaplı köyde mahsur kalan hasta, kepçeyle ...
Rize'de uyuşturucuya operasyonu, 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Rize'de uyuşturucuya operasyonu, 1 kişi tutuklandı
Kar nedeniyle yolu kapalı olan hasta iş makinesi ile ambulansa getirildi
YEREL HABERLER Kar nedeniyle yolu kapalı olan hasta iş makinesi ile ...
Üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon içerisine düştü
YEREL HABERLER Üstünden yol geçen dere yatağı çökünce kamyon ...
Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu attırdılar Kamyonetin kasasında kardan adam gören Rizeliler o anları cep telefonları ile görüntüledi
YEREL HABERLER Rize'de kardan adama kamyonetin kasasında şehir turu ...
Rize’de metruk bina yıkımında önlem alınmayınca bitişik binada çatlaklar oluştu Bina sakinleri evlerini boşaltmak zorunda kaldı
YEREL HABERLER Rize’de metruk bina yıkımında önlem alınmayınca ...
En çok vaka artışı yaşanan 4'üncü il Rize'de 'rehavet' uyarısı
YEREL HABERLER En çok vaka artışı yaşanan 4'üncü il Rize'de ...
Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi RTE Üniversitesi akademisyenleri tarafından Türkiye'de yeni keşfedilen bitkiye "Anadolu Zilasuru" adı verildi
YEREL HABERLER Türkiye'de yeni bir bitki türü keşfedildi RTE ...
Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan çobanlar Özel İdaresi ...
Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor
YEREL HABERLER Rizeli genç fırıncı, ustalara taş çıkarıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.